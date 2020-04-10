Чи можу я вийти на вулицю?
Тільки у разі крайньої необхідності, з наявністю медичної маски чи респіратора та не більше ніж удвох.
Чи можна перебувати на вулиці утрьох?
Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.
Чи потрібно одягати маску, виходячи з дому?
Всі люди в громадських місцях мають одягати респіратор чи маску, бо, враховуючи темпи розповсюдження коронавірусної хвороби, кожен може бути потенційно інфікованим.
Ви можете не знати, що є переносником вірусу, і тим самим наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню навколишніх.
Чи потрібно носити з собою документи і які?
Українцям не можна виходити на вулицю без документів, які посвідчують особу (має бути оригінал).
Перелік документів:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт;
- службовий паспорт;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну;
- тимчасове посвідчення громадянина України.
Також можна брати з собою документи, які посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
- посвідчення водія;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- посвідку на постійне проживання;
- посвідку на тимчасове проживання;
- картку мігранта;
- посвідчення біженця;
- проїзний документ біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
Мене можуть оштрафувати?
За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.
Чи можна піти до церкви?
Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Священики також закликають вірян залишатися вдома.
Чи можна гуляти в парку?
Ні, відтепер – не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у разі, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.
Як вигулювати собаку?
Як і раніше, ви можете вигулювати домашніх тварин удвох, якщо йдете уздовж вулиці, однак у парку чи сквері вигулювати улюбленця може тільки одна людина.
Чи можна гуляти навколо будинку?
Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.
Чи буде поліція стояти на входах в парки?
Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми?
Так, батькам з дітьми можна виходити на вулицю. Дітям до 14 років рекомендовано пересуватися тільки у супроводі батьків чи опікунів.
В якому випадку людям старше 60 років можна виходити на вулицю?
Люди, яким більше 60 років, вимушені сидіти вдома. Вони належать до групи підвищеного ризику, відтак – потребують самоізоляції. Також вони зобов’язані утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.
Магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?
Це не правда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів винятково в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечити себе масками покладається на відвідувачів.
Чи можна рибалити під час карантину?
Постановою заборонено перебувати на прибережних зонах, тому рибалити біля берега не рекомендовано.
Коли закінчиться карантин?
Заходи карантину наразі діють до 24 квітня.