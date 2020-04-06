В Украине начал действовать строгий карантин. Как люди реагируют на новые ограничения

Начиная с 6 апреля в Украине действуют новые карантинные ограничения. Во-первых — это обязательно носить маску в общественных местах и ​​иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Во-вторых — запрещено находиться на улице без необходимости. Нельзя гулять в парках, лесах и прибрежных зонах.

Нельзя собираться больше двух человек, а люди старше 60 лет должны быть дома постоянно. Маска или респиратор обязательны, если вы в общественном месте. То есть в подъезде, в лифте и на остановке общественного транспорта. Но местные власти могут решать по своему усмотрению. Поэтому в столице ограничения еще более строгие — в маске надо быть практически везде. В первые дни ни активных пенсионеров и других нарушителей не штрафуют, только предупреждают. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, в Донецкой области зафиксировали первый летальный случай от коронавируса.

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