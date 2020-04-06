С 7 апреля границу Украины запрещено пересекать пешком — список ПП для авто

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска, соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

— С учетом изменений с 00.00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение, — говорится в сообщении Госпогранслужбы со ссылкой на решение правительства.

В связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.

— С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом, — говорится в сообщении.

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Остаются работать пункты пропуска:

Ягодин, Краковец, Ужгород, Тиса, Дяково, Порубное, Паланка-Маяки-Удобное, Старокозачье, Рени, Могилев-Подольский, Гоптовка, Юнаковка, Бачовск, Сеньковка, Миловое, Семковка, Новые Яриловычи, Славутич, Выступовичи и Доманово.

Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.