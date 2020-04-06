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Факти / Україна / Суспільство

Заробітчани повертаються в Україну: на кордоні з Угорщиною величезні черги

На КПП Тиса на українсько-угорському кордоні утворилися черги із заробітчан, які повертаються додому.

Загалом, їх багато скупчилося на кількох пунктах пропуску з боку Угорщини.

У Чопському прикордонному загоні зазначили, що згідно з інформацією, яку надала угорська сторона, на перетин кордону у ПП Тиса-Загонь очікує майже 130 українців. Проте це якщо не брати до уваги тих, хто ще стоїть у черзі перед КПП.

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Людей перевозять кілька автобусів, які проїжджають КПП, забирають громадян на угорському боці та везуть в Україну. Автобуси після кожного рейсу дезинфікують.

Раніше Факти ICTV писали, що в рамках карантину в Україні з 7 квітня державний кордон можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску.

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