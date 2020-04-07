Феномен Николаевской области будет тщательно исследован — Ляшко

На данный момент коронавирусная болезнь зафиксирована во всех областях Украины, кроме Николаевской.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

— Сегодня работают бригады медицинских работников, которые вместе с вирусологами ездят областями Украины.

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По словам Ляшко, феномен Николаевской области будет подробно рассмотрено — почему именно там не зарегистрированы случаи.

— Нужно выяснить, или это реальная картина, или есть нарушение алгоритмов, — добавил Виктор Ляшко.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.