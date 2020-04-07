Если люди будут придерживаться карантинных мер, карантин может закончиться через две недели.

Об этом сообщил Виктор Ляшко во время брифинга.

— Соблюдая правила карантина, мы сохраняем ресурсы Минздраве. Через две недели мы начнем поднимать экономику страны.

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Также он подчеркнул, что не нужно заниматься самолечением но не дотягивать болезнь до критического состояния.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.