PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Когда в Украине может закончиться карантин — объяснение Ляшко

Если люди будут придерживаться карантинных мер, карантин может закончиться через две недели.

Об этом сообщил Виктор Ляшко во время брифинга.

— Соблюдая правила карантина, мы сохраняем ресурсы Минздраве. Через две недели мы начнем поднимать экономику страны.

Читайте: В Минздраве заработала горячая линия для сообщений об отказе тестирования

Также он подчеркнул, что не нужно заниматься самолечением но не дотягивать болезнь до критического состояния.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка