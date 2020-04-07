Феномен Миколаївської області буде ретельно досліджений – Ляшко

Наразі коронавірусна хвороба зафіксована в усіх областях України, окрім Миколаївської.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Сьогодні працюють бригади медичних працівників, які разом з вірусологами їздять областями України.

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За словами Ляшка, феномен Миколаївської області буде детально розглянуто – чому саме там не зареєстровано випадків.

– Потрібно з’ясувати, чи це реальна картина, чи є порушення алгоритмів, – додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.