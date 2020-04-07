Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

В Александровской больнице Киева скончался больной коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.
— Пациент находился в тяжелом состоянии на протяжении всего курса лечения, с прогрессирующим ухудшением. Он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, однако это не спасло ему жизнь, — рассказала главврач больницы Людмила Антоненко.
В Запорожье у директора рынка, часть которого продолжала работу в условиях карантина, выявили коронавирус.
— Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина). Работу рынка остановили, − рассказали в пресс-службе полиции.
Позже стало известно, что директор рынка находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили заражение коронавирусом. Состояние мужчины тяжелое.