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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случаев.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

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10:27 - 07 апреля

В Днепропетровской области зафиксировали 12 новый случаев коронавируса.

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10:25 - 07 апреля

В Херсоне два новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это — члены семей, заболевших ранее.

Всего по состоянию на 7 апреля в городе семь подтвержденных случаев инфицирования. В Херсонской области в целом — 13 случаев заболевания.

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09:50 - 07 апреля

В Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировали 1 462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 45 человек. Всего 28 пациентов уже выздоровели.

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08:30 - 07 апреля

В Александровской больнице Киева скончался больной коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.

— Пациент находился в тяжелом состоянии на протяжении всего курса лечения, с прогрессирующим ухудшением. Он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, однако это не спасло ему жизнь, — рассказала главврач больницы Людмила Антоненко.

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08:28 - 07 апреля

В Запорожье у директора рынка, часть которого продолжала работу в условиях карантина, выявили коронавирус.

— Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина). Работу рынка остановили, − рассказали в пресс-службе полиции.

Позже стало известно, что директор рынка находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили заражение коронавирусом. Состояние мужчины тяжелое.

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08:25 - 07 апреля

По состоянию на 7 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 347 676 человек. Из них выздоровели 277 331 человек, а 74 744 пациента умерли.

В Украине по состоянию утро 7 апреля зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 38 человек и 28 — уже выздоровели.

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23:23 - 06 апреля

В Минздраве объяснили ситуацию с доплатами медикам, которые вовлечены в борьбу против коронавируса.

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21:42 - 06 апреля

С начала карантина столичные правоохранители составили более 530 админпротоколов из-за нарушения ограничительных мер.

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20:18 - 06 апреля

6 апреля в киевской больнице от коронавируса умер сотрудник Государственного концерна Укроборонпром.

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20:01 - 06 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу.

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