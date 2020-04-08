Кабмин изменил список предприятий, которым можно работать в карантин

Кабинет министров уточнил перечень объектов, которые могут работать во время карантина.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции, — пишет Шмыгаль у себя в Telegram.

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Правительство разрешило работать таким объектам:

почтовой и курьерской деятельности;

строительным;

по сбору и заготовке отходов;

заведениям торговли строительными материалами.

Напомним, Кабинет министров дал разъяснения, какие именно ограничения в карантин действуют для людей старше 60 лет в постановлении №211.

Источник: Денис Шмыгаль