Кабмин изменил список предприятий, которым можно работать в карантин

Кабинет министров уточнил перечень объектов, которые могут работать во время карантина.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции, — пишет Шмыгаль у себя в Telegram.
Читайте: Кабмин определил порядок обязательной обсервации
Правительство разрешило работать таким объектам:
- почтовой и курьерской деятельности;
- строительным;
- по сбору и заготовке отходов;
- заведениям торговли строительными материалами.
Напомним, Кабинет министров дал разъяснения, какие именно ограничения в карантин действуют для людей старше 60 лет в постановлении №211.
Источник: Денис Шмыгаль