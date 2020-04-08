Кабмин определил порядок обязательной обсервации, а также оплаты расходов на обсервацию из местных бюджетов с дальнейшим возмещением за счет резервного фонда.

Соответствующее решение правительство утвердило в среду 8 апреля.

— Проектом изменений в постановление №211 предлагается определить порядок осуществления обязательной госпитализации лиц в обсерваторы и порядок оплаты расходов на такие меры за счет местных бюджетов с дальнейшим возмещением за счет резервного фонда. Кроме того, уточняется перечень случаев, когда не применяется запрет, предусмотренный карантинными мерами,- сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Напомним, в Украине заработало приложение Дія для контроля самоизоляции. За отказ от его использования предусмотрен штраф.