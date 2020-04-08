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Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случаев.
С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
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10:29
-
08 апреля
По состоянию на 9.00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.
Сейчас ситуация в регионах слудующая:
- Винницкая область — 89 случаев;
- Волынская область — 36 случаев;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 21 случай;
- Закарпатская область — 43 случая;
- Запорожская область — 45 случаев;
- Ивано-Франковская область — 198 случаев;
- Кировоградская область — 57 случаев;
- Киев — 256 случаев;
- Киевская область — 120 случаев;
- Львовская область — 36 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 32 случая;
- Полтавская область — 17 случаев;
- Ровенская область — 44 случая;
- Сумская область — 56 случаев;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 15 случаев;
- Черновицкая область — 273 случая;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черниговская область — 7 случаев.
10:27
-
08 апреля
Решение об отмене режима ограничительных мер из-за коронавируса Кабинет министров будет принимать ближе к завершению установленных сроков карантина.
Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
— Мы только на третьем дне усиленных карантинных мероприятий. Поэтому вопрос завершения карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, — сказал он.
20:58
-
07 апреля
В Черкасском городском совете опровергли информацию о том, что в Черкассах двое больных коронавирусом сбежали из инфекционной больницы.
20:55
-
07 апреля
Укрпочта будет бесплатно доставлять заказы из интернет-магазинов, которые продают семена, саженцы, удобрения, средства защиты растений и садовый инвентарь.
Отследить их можно через трекинг-сервис на сайте, с помощью чат-бота, мобильного приложения, в контакт-центре Укрпочты.
Перечень интернет-магазинов, для которых предусмотрена бесплатная доставка, можно посмотреть по ссылке. Они обозначены зеленым флажком.
20:55
-
07 апреля
Житомирский городской совет принял постановление, которым на период карантина запретили убирать могилы на кладбищах.
Ограничения будут действовать до конца общегосударственного карантина.
20:53
-
07 апреля
На Днепропетровщине обнаружили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все — в Першотравенске, сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко.
14:09
-
07 апреля
В Кировоградской области подтвержден 21 случай заболевания медиков коронавирусом
Среди заболевших медиков — 18 сотрудников областного госпиталя и трое сотрудников областной больницы.
Всего в Кировоградской области 23 человека, больных коронавирусом, имеют легкий ход болезни и находятся дома на самоизоляции. 30 человек госпитализированы.
Из них двое в Долинской ЦРБ, 18 в Центральной городской больницы в Кропивницком, 10 в Кировоградской областной больнице.
13:15
-
07 апреля
В Киеве подготовили четыре базы для обсервации для граждан вернувшихся из-за границы
В Киеве подготовили четыре базы обсервации для граждан, возвращающихся из-за границы.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
— Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию, — сказал Кличко.
10:27
-
07 апреля
В Днепропетровской области зафиксировали 12 новый случаев коронавируса.
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10:25
-
07 апреля
В Херсоне два новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это — члены семей, заболевших ранее.
Всего по состоянию на 7 апреля в городе семь подтвержденных случаев инфицирования. В Херсонской области в целом — 13 случаев заболевания.