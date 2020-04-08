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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случаев.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

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10:29 - 08 апреля

По состоянию на 9.00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сейчас ситуация в регионах слудующая:

  • Винницкая область — 89 случаев;
  • Волынская область — 36 случаев;
  • Днепропетровская область — 41 случай;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 21 случай;
  • Закарпатская область — 43 случая;
  • Запорожская область — 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 198 случаев;
  • Кировоградская область — 57 случаев;
  • Киев — 256 случаев;
  • Киевская область — 120 случаев;
  • Львовская область — 36 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 32 случая;
  • Полтавская область — 17 случаев;
  • Ровенская область — 44 случая;
  • Сумская область — 56 случаев;
  • Тернопольская область — 168 случаев;
  • Харьковская область — 5 случаев;
  • Херсонская область — 15 случаев;
  • Хмельницкая область — 15 случаев;
  • Черновицкая область — 273 случая;
  • Черкасская область — 80 случаев;
  • Черниговская область — 7 случаев.

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Х
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10:27 - 08 апреля

Решение об отмене режима ограничительных мер из-за коронавируса Кабинет министров будет принимать ближе к завершению установленных сроков карантина.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Мы только на третьем дне усиленных карантинных мероприятий. Поэтому вопрос завершения карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, — сказал он.

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Х
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20:58 - 07 апреля

В Черкасском городском совете опровергли информацию о том, что в Черкассах двое больных коронавирусом сбежали из инфекционной больницы.

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Х
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20:55 - 07 апреля

Укрпочта будет бесплатно доставлять заказы из интернет-магазинов, которые продают семена, саженцы, удобрения, средства защиты растений и садовый инвентарь.

Отследить их можно через трекинг-сервис на сайте, с помощью чат-бота, мобильного приложения, в контакт-центре Укрпочты.

Перечень интернет-магазинов, для которых предусмотрена бесплатная доставка, можно посмотреть по ссылке. Они обозначены зеленым флажком.

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Х
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20:55 - 07 апреля

Житомирский городской совет принял постановление, которым на период карантина запретили убирать могилы на кладбищах.

Ограничения будут действовать до конца общегосударственного карантина.

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Х
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20:53 - 07 апреля

На Днепропетровщине обнаружили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все — в Першотравенске, сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко.

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Х
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14:09 - 07 апреля
В Кировоградской области подтвержден 21 случай заболевания медиков коронавирусом

Среди заболевших медиков — 18 сотрудников областного госпиталя и трое сотрудников областной больницы.

Всего в Кировоградской области 23 человека, больных коронавирусом, имеют легкий ход болезни и находятся дома на самоизоляции. 30 человек госпитализированы.

Из них двое в Долинской ЦРБ, 18 в Центральной городской больницы в Кропивницком, 10 в Кировоградской областной больнице.

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Х
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13:15 - 07 апреля
В Киеве подготовили четыре базы для обсервации для граждан вернувшихся из-за границы

В Киеве подготовили четыре базы обсервации для граждан, возвращающихся из-за границы.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию, — сказал Кличко.

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10:27 - 07 апреля

В Днепропетровской области зафиксировали 12 новый случаев коронавируса.

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10:25 - 07 апреля

В Херсоне два новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это — члены семей, заболевших ранее.

Всего по состоянию на 7 апреля в городе семь подтвержденных случаев инфицирования. В Херсонской области в целом — 13 случаев заболевания.

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