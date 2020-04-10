ГБР проводит обыски у Татьяны Чорновол

10 апреля Государственное бюро расследований провело обыски в доме народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
— Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана.
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Основанием стали события в феврале 2014 года, когда после расстрела участников Революции Достоинства был захвачен столичный офис Партии регионов на улице Липской.
Следователи ГБР подозревают Татьяну Чорновил в убийстве по предварительному сговору.
Обыски проходят в ее доме под Киевом в селе Гора Бориспольского района, где Черновол живет вместе с двумя детьми.
Напомним, 17 марта Александра Соколова назначили и.о. главы ГБР. До этого ведомство возглавляла Ирина Венедиктова, которая сейчас занимает пост Генерального прокурора Украины.