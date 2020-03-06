ДБР спростовує закриття справи щодо Порошенка

Адвокати п’ятого президента Петра Порошенка зманіпулювали інформацією, продемонструвавши ухвалу суду і повідомивши про закриття справи щодо їхнього клієнта, заявляють у ДБР.

Там пояснили, що рішенням Шевченківського райсуду Києва “зобов’язано слідчого Державного бюро розслідувань не закривати кримінальне провадження, а повторно розглянути клопотання адвоката Петра Порошенка”.

– Судом не встановлено факту незаконності розслідування чи наявності підстав для закриття провадження, а лише скасовано постанову слідчого ДБР, винесену за результатами розгляду клопотання адвоката, – йдеться у повідомленні.

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Тобто за рішенням суду слідчий ДБР має видати нову постанову із додатковими посиланнями на обставини кримінального провадження.

Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко був на допиті у ДБР 28 лютого. Загалом колишній гарант фігурує в 15 справах.

Одна зі справ – за фактом можливого скоєння державної зради під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році.