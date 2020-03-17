Соколова назначили и.о. главы ГБР

Исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований в связи с назначением руководителя ведомства Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.

Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский своими указами во вторник уволил Венедиктову с должности и.о. директора ГБР и назначил ее Генеральным прокурором. Утром 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение Венедиктовой Генпрокурором.

Как известно, на внеочередном заседании Верховной Рады 5 марта нардепы проголосовали за недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.