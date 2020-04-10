ДБР проводить обшуки у Тетяни Чорновол

10 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки у домі народного депутата VIII скликання Тетяни Чорновол.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

– Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану.

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Підставою стали події в лютому 2014 року, коли після розстрілу учасників Революції Гідності був захоплений столичний офіс Партії регіонів на вулиці Липській.

Слідчі ДБР підозрюють Тетяну Чорновол у вбивстві за попередньою змовою.

Обшуки проходять в її будинку під Києвом в селі Гора Бориспільського району, де Чорновол живе разом з двома дітьми.

Нагадаємо, 17 березня Олександра Соколова призначили в. о. глави ДБР. До цього відомство очолювала Ірина Венедиктова, яка зараз займає пост генерального прокурора України.