PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

ДБР проводить обшуки у Тетяни Чорновол

10 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки у домі народного депутата VIII скликання Тетяни Чорновол.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

– Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану.

Читайте: ДБР спростовує закриття справи щодо Порошенка

Підставою стали події в лютому 2014 року, коли після розстрілу учасників Революції Гідності був захоплений столичний офіс Партії регіонів на вулиці Липській.

Слідчі ДБР підозрюють Тетяну Чорновол у вбивстві за попередньою змовою.

Обшуки проходять в її будинку під Києвом в селі Гора Бориспільського району, де Чорновол живе разом з двома дітьми.

Нагадаємо, 17 березня Олександра Соколова призначили в. о. глави ДБР. До цього відомство очолювала Ірина Венедиктова, яка зараз займає пост генерального прокурора України.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка