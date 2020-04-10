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Факты / Украина / Бизнес и финансы

ФЛП во время карантина будут выплачивать пособие на детей

Правительство будет помогать физическим лицам-предпринимателям, которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

Средства будут выплачивать одному из родителей как пособие по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума.

— Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск.

Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного, — сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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По словам Марины Лазебной, такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мерами, состоянием экономики страны.

Напомним, ранее мы писали о том, как стать ФЛП за 10 минут.

Источник: Минсоцполитики

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