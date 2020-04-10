ФОПам під час карантину будуть виплачувати допомогу на дітей

Уряд планує допомагати фізичним особам-підприємцям, які на період карантину призупинили свій бізнес і втратили прибуток.

Кошти будуть виплачувати одному з батьків як допомогу на догляд за дітьми у віці до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.

– Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного, – сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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За словами Марини Лазебної, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами, станом економіки країни.

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