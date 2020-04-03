В приложении Дія доступны онлайн 27 публичных услуг, среди которых — и первые упрощенные услуги для физических лиц предпринимателей.

— Каждый украинец и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Перевод услуг в онлайн прогрессивная инициатива, цель которой — изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем, — отметил Владимир Зеленский.

Возможность получить публичные услуги от государства просто, быстро и не выходя из дома чрезвычайно важна в период вынужденного карантина.

Раньше, чтобы открыть ФЛП, необходимо заполнить сложную форму с 58 строк — теперь их только 12. Так же стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее.

— Верю, что такое упрощение в предоставлении государственных услуг будет способствовать предпринимательству, борьбе с коррупцией и самое главное — росту экономики нашего государства, — убежден министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на заполнение заявки в общем человеку понадобится до 10 минут.

Созданная Министерством цифровой трансформации система позволяет быстро и оперативно обрабатывать запросы и осуществлять регистрацию фактически автоматически.

До 2024 года все государственные услуги будут доступны гражданам на едином портале Дія.

Украинцы, которые уже воспользовались услугами на портале в собственном кабинете гражданина, могут проверить состояние предоставления этих услуг имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров.

Также в кабинете доступны документы, отражаются в мобильном приложении Действие, пока это — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения.

Читайте: Портал Дія заработал: как воспользоваться и доступные услуги

На портале diia.gov.ua можно получить 27 публичных услуг онлайн. Среди них:

стать предпринимателем;

оформить справку о несудимости;

оформить помощь на рождения ребенка;

оформить ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет;

подать иск в суд;

получить услуги, связанные с документами водителя;

оформить лицензии, разрешения;

получить выписки из реестров.

Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Как писали Факты ICTV, в Украине появилась возможность привязать квалифицированную электронную подпись (КЭП) к ID-карте. С 5 февраля электронную подпись можно бесплатно записать в подразделениях миграционной службы.