В приложении Дія доступны онлайн 27 публичных услуг, среди которых — и первые упрощенные услуги для физических лиц предпринимателей.
— Каждый украинец и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Перевод услуг в онлайн прогрессивная инициатива, цель которой — изменить взаимодействие государства с людьми.
Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем, — отметил Владимир Зеленский.
Возможность получить публичные услуги от государства просто, быстро и не выходя из дома чрезвычайно важна в период вынужденного карантина.
Раньше, чтобы открыть ФЛП, необходимо заполнить сложную форму с 58 строк — теперь их только 12. Так же стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее.
— Верю, что такое упрощение в предоставлении государственных услуг будет способствовать предпринимательству, борьбе с коррупцией и самое главное — росту экономики нашего государства, — убежден министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, на заполнение заявки в общем человеку понадобится до 10 минут.
Созданная Министерством цифровой трансформации система позволяет быстро и оперативно обрабатывать запросы и осуществлять регистрацию фактически автоматически.
До 2024 года все государственные услуги будут доступны гражданам на едином портале Дія.
Украинцы, которые уже воспользовались услугами на портале в собственном кабинете гражданина, могут проверить состояние предоставления этих услуг имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров.
Также в кабинете доступны документы, отражаются в мобильном приложении Действие, пока это — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения.
Читайте: Портал Дія заработал: как воспользоваться и доступные услуги
На портале diia.gov.ua можно получить 27 публичных услуг онлайн. Среди них:
- стать предпринимателем;
- оформить справку о несудимости;
- оформить помощь на рождения ребенка;
- оформить ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет;
- подать иск в суд;
- получить услуги, связанные с документами водителя;
- оформить лицензии, разрешения;
- получить выписки из реестров.
Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Как писали Факты ICTV, в Украине появилась возможность привязать квалифицированную электронную подпись (КЭП) к ID-карте. С 5 февраля электронную подпись можно бесплатно записать в подразделениях миграционной службы.