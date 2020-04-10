Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

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По состоянию на утро 10 апреля, в Ровенской области зарегистрированы 3 новых случая на Covid-19. Это жители в возрасте от 40 до 44 лет. Один мужчина госпитализирован, двое с легким течением болезни — на самоизоляции.

Сегодня в Сарненский ЦРБ готовят к выписке двоих пациентов.