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Апрель, 10 в 9:15
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы
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С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 9.30 утра 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В общем 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.
С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
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10:55
-
10 апреля
Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от Covid-19
Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
10:34
-
10 апреля
По состоянию на утро 10 апреля, в Ровенской области зарегистрированы 3 новых случая на Covid-19. Это жители в возрасте от 40 до 44 лет. Один мужчина госпитализирован, двое с легким течением болезни — на самоизоляции.
Сегодня в Сарненский ЦРБ готовят к выписке двоих пациентов.
10:17
-
10 апреля
Обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус подлежат четыре группы людей, рассказал на брифинге заместитель министра охраны здравоохранения главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— Мы тестируем людей с пневмонией, с признаками тяжелого острого респираторного заболевания (температура, сухой кашель, утрудненное дыхание), всех, кто контактировал с больными коронавирусом, и тех, кто вернулся в Украину из-за границы, — уточнил он.
09:38
-
10 апреля
По состоянию на 9.30 утра 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В общем 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 119 случаев;
Волынская область — 41 случай;
Днепропетровская область — 52 случая;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 41 случай;
Закарпатская область — 56 случаев;
Запорожская область — 54 случая;
Ивано-Франковская область — 254 случая;
Кировоградская область — 82 случая;
м. Киев — 348 случаев;
Киевская область — 140 случаев;
Львовская область — 82 случая;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 0 случаев;
Одесская область — 46 случаев;
Полтавская область — 20 случаев;
Ровенская область — 85 случаев;
Сумская область — 63 случая;
Тернопольская область — 196 случаев;
Харьковская область — 6 случаев;
Херсонская область — 27 случаев;
Хмельницкая область — 16 случаев;
Черновицкая область — 366 случаев;
Черкасская область — 86 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
08:02
-
10 апреля
Город Олешки в Херсонской области закроют на полный карантин — во время действия ограничений горожане не смогут покидать свои дома, а город будет закрыт на въезд и на выезд.
Об этом сообщил городской голова
Дмитрий Воронов.
23:36
-
09 апреля
В Мелитополе зафиксировали первую смерть от Covid-19
В Запорожской области в городе Мелитополь от коронавируса умер первый пациент. Это был 60-летний мужчина.
Он находился в реанимации Мелитопольской инфекционной больницы, был подключен к аппарату ИВЛ.
По словам народного депутата Сергея Минько, умершим оказался успешный предприниматель Сергей Пилипенко.
23:33
-
09 апреля
В Черновицкой области коронавирусом заболели 76 человек
9 апреля в Черновицкой области подтвердились 76 случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
— Сегодня мы имеем чрезвычайно тревожное число новых установленных фактов заражения буковинцев коронавирусной болезнью, — сказал Осачук.
20:49
-
09 апреля
В Мелитополе зафиксировали первую смерть от коронавируса
Умер 60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с коронавирусм. Больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату ИВЛ под наблюдением медиков.
20:47
-
09 апреля
В Ровенской области зафиксировали 16 новых случаев заболевания коронавирусом
Коронавирусом заболели 15 жителей Ровно от 34 до 55 лет и один 32-летний мужчина из села Немовичи, Сарненского района. Проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.
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