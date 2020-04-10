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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 9.30 утра 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В общем 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

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10:55 - 10 апреля

Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от Covid-19

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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10:34 - 10 апреля

По состоянию на утро 10 апреля, в Ровенской области зарегистрированы 3 новых случая на Covid-19. Это жители в возрасте от 40 до 44 лет. Один мужчина госпитализирован, двое с легким течением болезни — на самоизоляции.

Сегодня в Сарненский ЦРБ готовят к выписке двоих пациентов.

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10:17 - 10 апреля

Обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус подлежат четыре группы людей, рассказал на брифинге заместитель министра охраны здравоохранения главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Мы тестируем людей с пневмонией, с признаками тяжелого острого респираторного заболевания (температура, сухой кашель, утрудненное дыхание), всех, кто контактировал с больными коронавирусом, и тех, кто вернулся в Украину из-за границы, — уточнил он.

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09:38 - 10 апреля

По состоянию на 9.30 утра 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В общем 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 119 случаев;
  • Волынская область — 41 случай;
  • Днепропетровская область — 52 случая;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 41 случай;
  • Закарпатская область — 56 случаев;
  • Запорожская область — 54 случая;
  • Ивано-Франковская область — 254 случая;
  • Кировоградская область — 82 случая;
  • м. Киев — 348 случаев;
  • Киевская область — 140 случаев;
  • Львовская область — 82 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 0 случаев;
  • Одесская область — 46 случаев;
  • Полтавская область — 20 случаев;
  • Ровенская область — 85 случаев;
  • Сумская область — 63 случая;
  • Тернопольская область — 196 случаев;
  • Харьковская область — 6 случаев;
  • Херсонская область — 27 случаев;
  • Хмельницкая область — 16 случаев;
  • Черновицкая область — 366 случаев;
  • Черкасская область — 86 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

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08:02 - 10 апреля

Город Олешки в Херсонской области закроют на полный карантин — во время действия ограничений горожане не смогут покидать свои дома, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Воронов.

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06:58 - 10 апреля

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас нельзя говорить конкретно о сроках завершения карантина.

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23:36 - 09 апреля
В Мелитополе зафиксировали первую смерть от Covid-19

В Запорожской области в городе Мелитополь от коронавируса умер первый пациент. Это был 60-летний мужчина.

Он находился в реанимации Мелитопольской инфекционной больницы, был подключен к аппарату ИВЛ.

По словам народного депутата Сергея Минько, умершим оказался успешный предприниматель Сергей Пилипенко.

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23:33 - 09 апреля
В Черновицкой области коронавирусом заболели 76 человек

9 апреля в Черновицкой области подтвердились 76 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

— Сегодня мы имеем чрезвычайно тревожное число новых установленных фактов заражения буковинцев коронавирусной болезнью, — сказал Осачук.

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20:49 - 09 апреля
В Мелитополе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умер 60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с коронавирусм. Больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату ИВЛ под наблюдением медиков.

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20:47 - 09 апреля
В Ровенской области зафиксировали 16 новых случаев заболевания коронавирусом

Коронавирусом заболели 15 жителей Ровно от 34 до 55 лет и один 32-летний мужчина из села Немовичи, Сарненского района. Проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.

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