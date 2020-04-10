Все люди в общественных местах должны надевать респиратор или маску, потому что, учитывая темпы распространения коронавирусной болезни, каждый может быть потенциально инфицированным.

Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса и тем самым подвергаете опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих.