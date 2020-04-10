Могу ли я выйти на улицу?
Только в случае крайней необходимости, с наличием медицинской маски или респиратора и не более чем вдвоем.
Можно ли находиться на улице втроем?
По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение — сопровождение детей независимо от их количества.
Необходимо ли надевать маску, выходя из дома?
Все люди в общественных местах должны надевать респиратор или маску, потому что, учитывая темпы распространения коронавирусной болезни, каждый может быть потенциально инфицированным.
Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса и тем самым подвергаете опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих.
Нужно ли носить с собой документы и какие?
Украинцам нельзя выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность (должен быть оригинал).
Перечень документов:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины.
Также можно брать с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:
- водительское удостоверение;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- вид на постоянное жительство;
- вид на временное жительство;
- карточку мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.
Могут ли меня оштрафовать?
За нарушение правил карантина — штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.
Можно ли пойти в церковь?
Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Священники также призывают верующих оставаться дома.
Можно ли гулять в парке?
Нет, отныне — нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается лишь в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.
Как выгуливать собаку?
Как и раньше, вы можете выгуливать домашних животных вдвоем, если идете вдоль улицы, однако в парке или сквере выгуливать любимца может только один человек.
Можно ли гулять вокруг дома?
Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.
Будет ли полиция стоять на входах в парки?
Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.
Разрешено ли выходить на улицу с детьми?
Да, родителям с детьми можно выходить на улицу. Детям до 14 лет рекомендуется передвигаться только в сопровождении родителей или опекунов.
В каком случае людям старше 60 лет можно выходить на улицу?
Люди, которым более 60 лет вынуждены сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, потому — нуждаются в самоизоляции. Также они обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами — кроме тех, с которыми они совместно проживают.
Магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?
Это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.
Можно ли рыбачить во время карантина?
Постановлением запрещено находиться на прибрежных зонах, поэтому рыбачить у берега не рекомендуется.
Когда закончится карантин?
Карантин пока действует до 24 апреля.