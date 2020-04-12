Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 9.30 12 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 777 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

83 человека умерли, а 89 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 266 новых случаев.