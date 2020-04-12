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Апрель, 12 в 9:00
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы
.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 9.30 12 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 777 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
83 человека умерли, а 89 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 266 новых случаев.
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11:37
-
12 апреля
В Черкасской области за сутки зафиксировали еще 6 случаев коронавирусной инфекции.
Всего на Черкасщине 99 случаев инфицирования. В основном это легкие формы заболевания, 3 пациента — в тяжелом состоянии, 2 человека умерли.
11:35
-
12 апреля
За последние сутки на Херсонщине обнаружены 3 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области зафиксировано 31 случай.
11:31
-
12 апреля
В Киеве коронавирусом заболели еще 20 человек.
Об этом сообщил Виталий Кличко.
— Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
10:56
-
12 апреля
На данный момент на коронавирусную болезнь проверяют всех людей, которые имеют соответствующие симптомы.
Об этом во время брифинга сказал главный санитарный врач страны
Виктор Ляшко.
— Первые критические симптомы — высокая температура, кашель и затруднение дыхания. У этих людей точно забирается материал для проведения исследований в вирусологической лаборатории, — отметил Ляшко.
09:47
-
12 апреля
По состоянию на утро 12 апреля в Украине
зафиксировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции.
— По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев, — сообщает Минздрав.
09:12
-
12 апреля
Вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила
еще 20 случаев заболевания коронавирусом.
23:55
-
11 апреля
В Хмельницкой области с начала эпидемии подтвердили 19 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли.
Об этом сообщает
пресс-служба Хмельницкой ОГА.
23:53
-
11 апреля
В Донецкой области подтвердили 5 новых случаев выздоровления от заболевания коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко
22:40
-
11 апреля
11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще семь случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.
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