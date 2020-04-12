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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 9.30 12 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 777 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

83 человека умерли, а 89 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 266 новых случаев.

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11:37 - 12 апреля

В Черкасской области за сутки зафиксировали еще 6 случаев коронавирусной инфекции.

Всего на Черкасщине 99 случаев инфицирования. В основном это легкие формы заболевания, 3 пациента — в тяжелом состоянии, 2 человека умерли.

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11:35 - 12 апреля

За последние сутки на Херсонщине обнаружены 3 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области зафиксировано 31 случай.

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11:31 - 12 апреля

В Киеве коронавирусом заболели еще 20 человек.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

— Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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10:56 - 12 апреля

На данный момент на коронавирусную болезнь проверяют всех людей, которые имеют соответствующие симптомы.

Об этом во время брифинга сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Первые критические симптомы — высокая температура, кашель и затруднение дыхания. У этих людей точно забирается материал для проведения исследований в вирусологической лаборатории, — отметил Ляшко.

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09:47 - 12 апреля

По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции.

— По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев, — сообщает Минздрав.

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09:12 - 12 апреля

Вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила еще 20 случаев заболевания коронавирусом.

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23:57 - 11 апреля

Во Львовской областной больнице сегодня зафиксировали смерть больного коронавирусом пациента. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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23:55 - 11 апреля

В Хмельницкой области с начала эпидемии подтвердили 19 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

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23:53 - 11 апреля

В Донецкой области подтвердили 5 новых случаев выздоровления от заболевания коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко

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22:40 - 11 апреля

11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще семь случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

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