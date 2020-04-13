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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 9.00 13 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 102 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

93 человека умерли, а 97 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 325 новых случаев.

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11:30 - 13 апреля

За сутки в Тернопольской области были подтверждены 30 новых случаев Covid-19.

— Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 10.00 13 апреля в Тернопольской области 273 случая Covid-19, 5 — летальных, — говорится в сообщении.

Из них:

148 — жители Монастырисского района (2 — летальных);

29 — жители Залещицкого района (2 летальных);

23 — жители Бучацкого района;

14 — жители Козовского района (1 — летальный);

13 — жители Кременецкого района;

19 — жители Чертковского района;

13 — жители города Тернополя;

5 — жители Пидгаецкого района;

3 — жители Теребовлянского района;

3 — жители Тернопольского района;

1 — житель Бережанского района;

1 — житель Зборовского района;

1 — житель Борщевского района.

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Х
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09:41 - 13 апреля

По состоянию на 9.00 13 апреля в Одесской области подтверждено 69 случаев коронавируса.

Новые заболевшие — 75-летний одессит и 39-летний житель Беляевки.

По данным главы Одесской ОГА, 39 случаев были зафиксированы в области и 30 — в Одессе. Госпитализированы 55 человек.

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Х
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08:31 - 13 апреля

По состоянию на 8.00 13 апреля, во Львове и области 124 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

  • Пять — летальные
  • Шесть — выздоровели

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 806 человек, госпитализированы — 240, на амбулаторном лечении — 566 человек, выписаны — 158 человек.

Сейчас в больнице находится 83 человека, из них в реанимации — семь человек, на аппарате ИВЛ — три человека.

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Х
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22:22 - 12 апреля

По состоянию на 12 апреля в Житомире официально зарегистрировано 11 случаев Covid-19.

В инфекционном отделении больницы №1 с коронавирусом госпитализированы 9 пациентов. Один в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, у остальных — состояние средней тяжести.

Также в течение дня зафиксировали 10 подозрений на коронавирус. Образцы отправили в лабораторию.

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Х
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21:41 - 12 апреля

У сотрудницы Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус. С 1 апреля она находится в отпуске.

Руководители обладминистрации непосредственного контакта с ней не имели.

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Х
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21:36 - 12 апреля

В Хмельницкой области увеличилось количество больных коронавирусом.

По состоянию на 12 апреля уже 21 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них трое выздоровели, два летальных случая.

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Х
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21:04 - 12 апреля

В Монастыриском районе Тернопольской области по состоянию на 12 апреля зарегистрировали 141 случай Covid-19, из них 41 — это медики.

100 инфицированных находятся на самоизоляции (у них легкая бессимптомная форма). Выздоровели четыре человека — два врача и две медсестры.

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Х
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19:21 - 12 апреля
Можно ли во время карантина гулять вокруг дома — ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения сообщили, что украинцы во время карантина могут гулять вокруг дома. Однако в ведомстве предупредили, что существуют другие ограничения.

Так, нельзя ходить группами более двух лиц и гулять в парках, скверах или зонах отдыха.

Исключения составляют только выгул домашнего животного или служебная необходимость.

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Х
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19:18 - 12 апреля

В Днепропетровской области в районном центре Петропавловка из-за инфицирования коронавирусом медсестры на изоляции находятся 53 медработники местной больницы.

Женщина, у которой диагностировали Covid-19, имела контакты с членами религиозной организации, проводившей библейскую школу в Першотравенске, где позже зафиксировали вспышку коронавируса.

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Х
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18:38 - 12 апреля

В Киево-Печерской лавре, где ранее зафиксировали вспышку Covid-19, умер архимандрит Нектарий.

Ему было 74 года. По информации церкви, смерть архимандрита наступила после продолжительной болезни.

Однако появилась информация, что он мог умереть из-за коронавируса.

Таккже СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, у которого ранее заподозрили коронавирус и который находился на самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализировали в Александровскую больницу.

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