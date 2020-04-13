Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

08:31 -

По состоянию на 8.00 13 апреля, во Львове и области 124 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Пять — летальные

Шесть — выздоровели

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 806 человек, госпитализированы — 240, на амбулаторном лечении — 566 человек, выписаны — 158 человек.

Сейчас в больнице находится 83 человека, из них в реанимации — семь человек, на аппарате ИВЛ — три человека.