Член депутатской группы Доверие Сергей Вельможный, которого в марте 2020 года госпитализировали в Александровскую больницу с похожими на коронавирус симптомами, заболел двусторонней пневмонией.

Три недели назад нардепа вместе с сыном обследовали в инфекционном отделении больницы, но тогда тест на Covid-19 показал отрицательный результат. Сейчас у нардепа врачи диагностировали пневмонию.

— К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат — двухсторонняя пневмония… Нет слов, я подавлен, — написал Сергей Вельможный.

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Факты ICTV пытаются связаться с нардепом и выяснить, является ли двусторонняя пневмония следствием инфицирования коронавирусом. Ожидаем комментарий Сергея Вельможного.

Напомним, второй член депутатской группы Доверие Сергей Шахов был первым из парламентариев, у кого диагностировали коронавирус. Нардеп сначала был на самоизоляции, позже его госпитализировали в больницу.

Источник: Сергей Вельможный