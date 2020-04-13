Пасха 2020: какие молитвы читать и как освятить паски самостоятельно

Из-за пандемии коронавируса и карантинных мер верующие в этом году не смогут пойти в церковь на Пасху. Представители церквей призывают украинцев остаться в этот день дома, послушать онлайн-трансляции служб и освятить пасхальные корзины самостоятельно.

Как это сделать правильно, какие молитвы читать и где взять освященные атрибуты праздника, эксклюзивно Фактам ICTV рассказал настоятель Свято-Николаевского храма Полтавы Православной церкви Украины, протоиерей Александр Дедюхин.

— Украинцы из-за карантина на Пасху остаются дома. Можно ли просмотр трансляции приравнять к живому участию в службе в этот день?

— В православной церкви есть таинство и обряд. Таинство — это определенные вещи, которые могут даваться священникам или епископам. А обряды — это общие молебни.

Освящение пасок — это обряд, он может проводиться дистанционно. Сейчас новейшие технологии нам позволяют это сделать. Мы должны понимать, что для Святого Духа нет никаких границ. Он повсюду. При обычных условиях посетить церковь в этот день лучше, но сейчас можно прослушать молитву онлайн и присоединиться к обряду дистанционно.

— Как правильно освятить паску и яйца?

— Верующие могут получить уже готовые освященные продукты. Хозяйки в нашем храме будут выпекать паски, которые мы потом освятим. Это делается в перчатках и масках. Уже освященные паски мы упаковываем, добавляем два-три яйца, свечку и отправляем по почте всем желающим.

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— По всей Украине? А какая цена?

— Да, мы из Полтавы можем отправить посылку кому угодно. Цена набора — 50 грн, плюс цена за пересылку. Мы планируем делать это в нашем храме, но церкви из других регионов также могут это сделать.

— А как правильно освятить домашнюю паску самостоятельно?

— Домашнюю паску можно освятить, прослушав онлайн-молитву во время трансляции или прочитать ее самостоятельно.

— А какое освящение является более эффективным?

— Лучше послушать церковные молитвы. Но если нет возможности, то читаем самостоятельно. Главное, чтобы была наша молитва и была наша благодарность.

— Если читать молитву самому, то какую именно?

— Есть молитвы на освящение пасок, молитвы пасхального дня. Их можно найти в интернете в свободном доступе. Если нет возможности найти эту молитву, просто стоит прочитать Отче наш. Этого будет достаточно. Мы благодарим Бога за хлеб насущный.

— Нужно ли во время обряда освящения использовать святую воду?

— Если она есть дома, то можно окропить святой водой паску во время освящения. Но если нет, то достаточно будет молитвы. Мы должны понять, что такое освящение. Освящается не пасха, не вода, а освящается человек. Он слушает молитву и освящается. Поэтому можно обойтись без воды.

— Есть ли какие наставления по праздничной трапезе?

— Особых рекомендаций нет. Это нормальная семейная трапеза с теми людьми, с которыми вы живете дома или находитесь на самоизоляции. Требований к одежде нет. Перед едой тот, кто старший в семье, молится. Он читает Отче наш. Другие вместе с ним должны поблагодарить Бога, перекреститься, а затем потреблять пищу.

Людмила Грубник

Фото: Александр Дедюхин