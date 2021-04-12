Полностью закрывать храмы на Пасху власть не планирует, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко и рассказал, какими могут быть ограничения на этот праздник.

По его словам, ограничения для церквей уже предусмотрены правилами адаптивного карантина, но священнослужители, вероятно, будут просить смягчения.

Поэтому Минздрав будет общаться с лидерами религиозных организаций и, по мнению Ляшко, это будет тяжелый диалог.

Среди прихожан, которые захотят попасть в церковь, сделать это сможет только определенная часть, а остальным придется стоять на улице.

— Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году, — рассказал врач.

Ляшко рассказал, что на майские праздники Минздрав прогнозирует снижение уровня заболеваемости, но неконтролируемые массовые гуляния и празднования могут вызвать новую вспышку Covid-19.

Пасха 2021

Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 2 мая, а вот у христиан Западного обряда этот праздник уже состоялся 4 апреля.

О том, почему Пасха не имеет постоянной даты и как она рассчитывается, читайте в материале Фактов ICTV.