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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 9.00 14 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 102 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

93 человека умерли, а 97 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 325 новых случаев.

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09:26 - 14 апреля

В Днепропетровской области от коронавируса вылечились 8 человек. Всего в области Covid-19 болеет 71 человек.

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Х
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08:36 - 14 апреля

По состоянию на 08.00 во Львове и области 136 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 — летальные, 6 — выздоровели.

Сейчас в больнице находится 86 человек, из них в реанимации — 7 человек, на аппарате ИВЛ — 3 человека.

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07:54 - 14 апреля
Рынкам запретили работать на период карантина в Украине

Из-за системных нарушений правил разрешение на работу части продуктовых рынков отменили.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— С завтрашнего дня (14 апреля — Ред.) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу, — отметил он.

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07:44 - 14 апреля

В Херсонской области диагноз коронавируса подтвердился у младенца и его 32-летней матери.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев. По его словам, состояние матери и ребенка удовлетворительное.

Больные контактировали с членом семьи, у которого ранее обнаружили коронавирус.

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Х
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07:41 - 14 апреля

В Черновицкой области на пасхальные праздники продолжат действие ограничительных мер.

Особый режим начнется в субботу, 18 апреля, в 13.00 и продлится до вторника, 21 апреля, до 6.00.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук призвал жителей области воздержаться от посещения церквей и мест массового скопления людей во время празднования Пасхи.

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Х
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22:13 - 13 апреля

В Полтавской области в городе Опошня у одного из местных жителей экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат.

Сейчас пациент ожидает подтверждения ПЦР-теста.

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Х
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20:50 - 13 апреля

С начала карантина в Украине полицейские выписали 6 042 административных протокола за нарушение режима.

Также открыли 56 уголовных производств.

За нарушение карантинных правил самоизоляции составлены 357 административных протокола.

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20:48 - 13 апреля

В Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус в сутки.

Об этом на ежедневном брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что уже сейчас в Украине ежедневно тестируют от 2,5 до 3 тыс. человек.

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18:01 - 13 апреля

В Одесской области 23-летний парень избил полицейского за замечание относительно нахождения в общественном месте без маски.

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15:53 - 13 апреля

Верховная Рада проголосовала за законопроект, который вводит норму, необходимую для обработки персональных данных граждан без их согласия.

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