Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

08:36 -

По состоянию на 08.00 во Львове и области 136 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 — летальные, 6 — выздоровели.

Сейчас в больнице находится 86 человек, из них в реанимации — 7 человек, на аппарате ИВЛ — 3 человека.