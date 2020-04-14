Внеочередное заседание Рады проведут 16 апреля — Качура

Следующее внеочередное заседание Верховная Рада проведет в четверг, 16 апреля.

Об этом сообщил народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура.

Он отметил, что начало заседания состоится в 13:00.

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— Внеочередное заседание ВР назначается на “чистый четверг”, послезавтра, 16 апреля, на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама, — написал Качура в своем Telegram-канале.

Речь идет о законопроекте №2571-д О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который нардепы подали ко второму чтению с 16 тыс. 355 правками.

Это абсолютный рекорд в истории Верховной Рады Украины.

Напомним, на время карантина банки не будут начислять украинцам штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законе №3219.