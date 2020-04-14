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Факти / Україна / Політика

Позачергове засідання Ради проведуть 16 квітня – Качура

Наступне позачергове засідання Верховна Рада проведе в четвер, 16 квітня.

Про це повідомив народний депутат фракції Слуга народу Олександр Качура.

Він зазначив, що початок засідання відбудеться о 13:00.

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– Позачергове засідання ВР призначається на”чистий четвер”, післязавтра, 16 квітня, на 13:00. Будемо чистити регламент від поправочного спаму, – написав Качура у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про законопроект №2571-д Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, який нардепи подали до другого читання з 16 тис. 355 правками.

Це абсолютний рекорд в історії Верховної Ради України.

Нагадаємо, на час карантину банки не нараховуватимуть українцям штрафи за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законі №3219.

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