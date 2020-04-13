Меньше образования и культуры. Чем пожертвовали депутаты, чтобы покрыть дефицит бюджета

От бюджета развития и безопасности людей к бюджету чрезвычайной ситуации. Именно так в правительстве назвали изменения в главную смету страны из-за пандемии коронавируса.

Ключевая особенность нового документа — это создание специального фонда для борьбы с Covid-19. Правда, за месяц карантина фонд несколько похудел.

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Сначала на него предполагалось выделить 124,2 млрд грн, потом 97,1 млрд грн, а теперь – 64,9 млрд грн. Эти деньги пойдут на покупку медицинского оборудования, поддержку малообеспеченных и тех, кто потерял работу.

Отдельно 30 млрд грн направят на индексацию пенсий и выплату по 1 тыс. грн пенсионерам, что сейчас получают меньше 5 тыс. грн. Еще почти 16 млрд грн направят на увеличение выплат врачам.

В таком виде новый проект бюджета и отправили в парламент, но там взяли паузу. На заседании 30 марта для принятия изменений в бюджет депутатам не хватило всего трех голосов.

В конце концов, в новом проекте бюджета расходы на образование сокращают на 3,7 млрд грн, а не 5,5 млрд грн, как планировалось ранее. Культура потеряет 6,8 млрд грн вместо 8 млрд грн. Но в парламенте все равно не довольны.

Кроме того, правительство существенно урезало зарплаты чиновникам. На время карантина их максимальный размер не может превышать 47 тыс. грн. Но даже несмотря на все урезания, дефицит бюджета достигает почти 300 млрд грн.

Чтобы его покрыть Украина рассчитывает получить от МВФ около $10 млрд. Часть направят в государственный бюджет. Вот только от этих денег страну отделяет одно голосование в парламенте за так называемый банковский законопроект.

И как ни странно, именно к банковскому законопроекту нардепы подали рекордное количество поправок в истории украинского парламента — более 16 тыс.

Хотя президент Владимир Зеленский лично призвал депутатов как можно быстрее его принять, в монобольшинстве действия коллег называют проявлением демократии.

Сам законопроект запрещает возвращение бывшим владельцам национализированных банков. И прежде всего, это касается Приватбанка, чьи основатели серьезно продвинулись в украинских судах по обжалованию национализации.

Ну а пока рассмотрение всех 16 тыс. поправок может затянуться на целый год. Поэтому депутаты ищут другие варианты. В частности, рассматривают возможность изменить регламент или принять банковский законопроект в редакции первого чтения.

Есть и более радикальные сценарии, например, недопущение авторов поправок в зал парламента. Поэтому выбор у Верховной Рады на самом деле невелик.

Напомним, внефракционный народный депутат Антон Поляков внес 6 тыс. поправок к законопроекту о банках №2571-д.