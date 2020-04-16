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Факты / Украина

Как полиция будет реагировать на нарушение правил карантина в Пасху

Полиция в случае скопления людей возле храмов на Пасху будет действовать в несколько этапов.

Первый этап — это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений правоохранители будут составлять протоколы.

Кроме того, советник министра внутренних дел Юрий Тандит заверил, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов.

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В МВД также напомнили, что во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек. Это только те, кто обеспечивает службу и помогает ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн.

Прихожане смогут заходить в храм после службы, если это малый приход — по одному человеку, если большой — по два.

Напомним, в этом году из-за карантина в Украине богослужения в светлое Воскресение Христово будут транслировать онлайн. Во сколько начинается служба на Пасху 2020, ранее писали Факты ICTV.

Источник: МВД

Фото: Dreamstime

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