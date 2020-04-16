Як поліція реагуватиме на порушення правил карантину на Великдень

Поліція в разі скупчення людей біля храмів на Великдень діятиме у декілька етапів.

Перший етап – це роз’яснення серед громадян. У разі повторних порушень правоохоронці складатимуть протоколи.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт запевнив, що правоохоронці не допустять скупчення людей біля храмів.

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У МВС також нагадали, що під час богослужінь в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей. Це лише ті, хто забезпечує службу і допомагає її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн.

Прихожани зможуть заходити в храм після служби, якщо це мала парафія – по одній людині, якщо велика – по дві.

Нагадаємо, цьогоріч через карантин в Україні богослужіння у світле Воскресіння Христове транслюватимуть онлайн. О котрій починається служба на Великдень 2020, раніше писали Факти ICTV.