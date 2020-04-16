Смог в Киеве 16 апреля: столица возглавила рейтинг городов с самым грязным воздухом

Киев занял первое место в рейтинге компании IQAir по уровню загрязненности воздуха. Показатель столицы остановился на уровне 196.

Киев из-за высокой задымленности обогнал даже китайский город Чэнду и киргизский Бишкек.

Ранее в Киевской горгосадминистрации призвали жителей столицы не выходить на улицу и закрыть окна.

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Напомним, смог в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. В воздухе были обнаружены продукты горения.

Причиной загрязнения воздуха в столице являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне. Также причиной стал сильный северо-западный ветер.