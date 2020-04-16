Смог в Киеве: спецмашины Киевавтодора выехали очищать улицы столицы

Из-за высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве спецмашины Киевавтодора будут мыть улицы столицы.

Кроме того, в связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в Зоне отчуждения, ночью и в ближайшие дни увеличат маршруты и количество поливо-моющей техники на улицах Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Напомним, по состоянию на вечер 16 апреля в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Согласно данным рейтинга IQ Air, украинская столица занимает первое место в мире по уровню загрязненности воздуха.

Киевлян призвали ограничить пребывание на открытом воздухе.