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Факты / Украина

Загрязнение воздуха в Киеве: в столице фиксируют задымленность из-за пожаров

В Киеве фиксируется сильное загрязнение воздуха.

Специалисты отмечают,чтов воздухе обнаружены продукты горения.

Причиной загрязнения воздуха в Киеве являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне. Также причиной стал сильный северо-западный ветер.

Радиационный фон в Киеве находится в пределах нормы.

Киевлян призвали ограничить пребывание на открытом воздухе.

Что делать во время загрязнения воздуха в Киеве:

— держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать их увлажненной тканью и периодически менять;

— включить системы кондиционирования, увлажнения и очистки воздуха;

— проводить влажную уборку;

— увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Источник: КГГА

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