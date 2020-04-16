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Факти / Україна

Київ очолив рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям

Київ посів перше місце у рейтингу компанії IQAir за рівнем забрудненості повітря. Показник столиці зупинився на рівні 196.

Київ через високу задимленість обігнав навіть китайське місто Ченду і киргизьке Бішкек.

Раніше у Київській міськдержадміністрації закликали жителів столиці не виходити на вулицю і закрити вікна.

Смог у Києві 16 квітня: столиця очолила рейтинг міст з найбруднішим повітрям

Читайте: Смог у Києві: спецавто Київавтодору виїхали очищати вулиці столиці

Нагадаємо, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.

Причиною забруднення повітря у столиці є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні. Також причиною став сильний північно-західний вітер.

Фото: Dreamstime

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