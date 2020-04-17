Укрпочта будет бесплатно доставлять лекарства во время карантина

Укрпочта бесплатно будет доставлять лекарства, заказанные на сайте интернет-аптеки apteka24.

Для того чтобы получить бесплатную доставку, нужно сделать заказ на сайте apteka24.ua и выбрать в способе доставки — Укрпочта.

Оплатить заказ можно банковской картой во время оформления или наличными при получении.

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Лекарства придут на отделение или или их доставит курьер.

Как писали Факты ICTV, на Пасху отделения Укрпочты будут работать по измененному графику.

В воскресенье, 19 апреля 2020 года, будут открыты 12 отделений в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре, а в понедельник, 20 апреля — 46 отделений в областных центрах и крупных городах страны.