Укрпошта безкоштовно доставлятиме ліки під час карантину

Укрпошта безкоштовно доставлятиме ліки, замовлені на сайті інтернет-аптеки apteka24.

Для того щоб отримати безкоштовну доставку, потрібно зробити замовлення на сайті apteka24.ua і вибрати спосіб доставки – Укрпошта.

Оплатити замовлення можна банківською картою під час оформлення або готівкою при отриманні.

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Ліки прийдуть на відділення або або їх доставить кур’єр.

Як писали Факти ICTV, на Великдень відділення Укрпошти працюватимуть за зміненим графіком.

У неділю, 19 квітня 2020 року, будуть відчинені 12 відділень у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі, а у понеділок, 20 квітня, – 46 відділень в обласних центрах та найбільших містах країни.