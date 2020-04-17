Загрязненность воздуха в Киеве превышала норму в 2-3 раза — Кульбида

16 апреля загрязнение воздуха в Киеве превысило норму в 2-3 раза.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

— В течение вчерашнего дня и минувшей ночью в Киеве действительно наблюдалось высокое загрязнение воздуха. Наибольшее загрязнение было вызвано твердыми примесями. То есть зависимыми веществами и превышение предельно допустимых концентраций во всем городе составляло от 2 до 3 раз, — сказал он.

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По его словам, причиной загрязнения воздуха в Киеве стало усиление скорости ветра до 20-22 м на секунду.

— По состоянию на сегодня, кроме пыли, по других ингредиентах, таких как диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, формальдегид, концентрация загрязняющих веществ находится в пределах нормы для этой поры года. Ничего чрезвычайного по основным загрязнителям, кроме пыли, не происходит, — сказал он.

Также он добавил, что 17 апреля концентрации вредных веществ существенно упали.

Кульбида подчеркнул, что превышения уровня гамма-фона нет.

Напомним, загрязнение воздуха в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. Причиной стали пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.