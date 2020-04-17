Забрудненість повітря в Києві перевищувала норму в 2-3 рази – Кульбіда

16 квітня забруднення повітря в Києві перевищило норму в 2-3 рази.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

– Протягом вчорашнього дня і минулої ночі в Києві дійсно спостерігалося високе забруднення повітря. Найбільше забруднення було викликане твердими домішками. Тобто залежними речовинами і перевищення гранично допустимих концентрацій у всьому місті становило від 2 до 3 разів, – сказав він.

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За його словами, причиною забруднення повітря в Києві стало посилення швидкості вітру до 20-22 м на секунду.

– Станом на сьогодні, крім пилу, по інших інгредієнтах, таких як діоксид сірки, оксид вуглецю, оксид азоту, формальдегід, концентрація забруднюючих речовин знаходиться в межах норми для цієї пори року. Нічого надзвичайного щодо основних забруднювачів, крім пилу, не відбувається, – сказав він.

Також він додав, що 17 квітня концентрації шкідливих речовин істотно впали.

Кульбіда підкреслив, що перевищення рівня гамма-фону немає.

Нагадаємо, забруднення повітря у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. Причиною стали пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні, а також північно-західний вітер.