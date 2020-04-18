Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

22:16 -

В Харькове на Пасху ограничат массовые религиозные мероприятия

— Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля… Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме, — сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантина.