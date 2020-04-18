Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

В Житомирской области хотят ужесточить правила карантина в период с 17 по 27 апреля.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области Зиновия Парамонова.
В документе говорится, что на указанный период необходимо запретить движение всех видов пассажирского и частного транспорта, а также прекратить деятельность всех предприятий и организаций, включая продуктовые магазины.
В Харькове на Пасху ограничат массовые религиозные мероприятия
— Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля… Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме, — сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантина.
В Днепропетровской области не будут объявлять комендантский час.
Об этом сказал председатель облсовета Святослав Олийнык.
— Конечно, это не комендантский час! Да, полиция может подойти. Впрочем, если вы имеете уважительную причину для выхода из дома, достаточно известить об этом правоохранителей. Если серьезной причины нет, оставайтесь дома. Сейчас это самое главное, что способно предотвратить эпидемии коронавируса, — сказал он.
С 19 апреля в Винницкой области закрываются все рынки.
Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.
— Самое новое ограничение – это закрытие рынков, всех, без исключения с 19 апреля. Если мы этого не сделаем, то карантин может быть продлен до сентября, — говорится в сообщении.
По его словам, есть высокая вероятность, что именно после праздников будет значительное увеличение количества больных коронавирусом, поэтому главной задачей руководства области является недопущение этого и стабилизация ситуации.