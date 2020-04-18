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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 24 апреля приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на  09.30 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 133 человека умерли, а 275 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 444 новых случаев.

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22:48 - 17 апреля

Кількість летальних випадків під час Covid-19 збільшилася до 150, повідомив президент України Володимир Зеленський.

В Україні збільшилася кількість летальних випадків під час Covid-19, повідомив президент України Володимир Зеленський.

— Статистика правдива, вона така є. Зараз у нас трішечки більше 4,5 тис. хворих, із них — 150 летальні (випадки. — Ред.), — повідомив лідер держави в ефірі одного з українських телеканалів.

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22:23 - 17 апреля

В Житомирской области хотят ужесточить правила карантина в период с 17 по 27 апреля.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области Зиновия Парамонова.

В документе говорится, что на указанный период необходимо запретить движение всех видов пассажирского и частного транспорта, а также прекратить деятельность всех предприятий и организаций, включая продуктовые магазины.

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22:20 - 17 апреля

В Харьковской области около половины подтвержденных случаев коронавируса выявлено у больных пневмонией.

Об этом сообщила директор ГУ Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины Любовь Махота.

— Мы благодаря сплошному скринингу выявили около 30 случаев Covid-19, — сказала она.

 

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22:16 - 17 апреля

В Харькове на Пасху ограничат массовые религиозные мероприятия

— Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля… Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме, — сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантина.

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22:14 - 17 апреля

В Днепропетровской области не будут объявлять комендантский час.

Об этом сказал председатель облсовета Святослав Олийнык.

— Конечно, это не комендантский час! Да, полиция может подойти. Впрочем, если вы имеете уважительную причину для выхода из дома, достаточно известить об этом правоохранителей. Если серьезной причины нет, оставайтесь дома. Сейчас это самое главное, что способно предотвратить эпидемии коронавируса, — сказал он.

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17:34 - 17 апреля

С 19 апреля в Винницкой области закрываются все рынки.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

— Самое новое ограничение – это закрытие рынков, всех, без исключения с 19 апреля. Если мы этого не сделаем, то карантин может быть продлен до сентября, — говорится в сообщении.

По его словам, есть высокая вероятность, что именно после праздников будет значительное увеличение количества больных коронавирусом, поэтому главной задачей руководства области является недопущение этого и стабилизация ситуации.

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14:23 - 17 апреля

На Днепропетровщине зафиксировали еще 5 случаев коронавирусной инфекции.

В общем коронавирус лабораторно подтвердили у 94 жителей региона. 9 жителей области выздоровели от коронавируса.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Бондаренко.

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13:22 - 17 апреля

Городские власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.

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13:19 - 17 апреля

Церкви Николаева на Пасху будут закрыты, — об этом заявил мэр города Александр Сенкевич. Закрыть там хотят и кладбище на поминальные дни.

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12:48 - 17 апреля

Которая изменилась карта заболевания в Киеве:

статистика коронавірусу у києві

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