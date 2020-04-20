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Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 24 апреля приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 09.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 343 новых случаев.
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10:50
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20 апреля
За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 9 случаев заболевания коронавирус, а также один летальный случай.
10:25
-
20 апреля
В Киеве за сутки подтвердили еще 49 случаев коронавируса, общее количество выросло до 850 человек.
10:09
-
20 апреля
Украинские медики, которых направили в командировке в Италию, останутся там еще на одну неделю.
09:39
-
20 апреля
По состоянию на 9.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 9.00 20 апреля в Украине 5 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай.
09:28
-
20 апреля
По состоянию на 09.00 20 апреля: во Львове и Львовской области 253 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.
08:25
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20 апреля
По состоянию на 19 апреля, 152 украинца лечатся от коронавируса за рубежом, одновременно 50 граждан уже выздоровели.
08:24
-
20 апреля
В Одесской области 19 апреля в больнице скончался больной коронавирусом медицинский работник.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.
16:54
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19 апреля
Две монахини заболели коронавирусом в Головчинецком Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине.
Об этом сообщил Хмельницкий городской совет. Будут ли закрывать монастырь на карантин пока неизвестно.
16:28
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19 апреля
Сейчас в Украине на коронавирус болеет 358 детей, из них 199 — младше 9 лет.
Лечение каждого ребенка проходит под полным контролем Министерства здравоохранения Украины.
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15:48
-
19 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений.
Зарегистрировали единичные случаи нарушения карантина. В 19 церквях на территории 13 областей зафиксировали чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.
Больше всего нарушений — в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.