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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 24 апреля приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на  09.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 343 новых случаев.

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10:50 - 20 апреля

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 9 случаев заболевания коронавирус, а также один летальный случай.

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10:25 - 20 апреля

В Киеве за сутки подтвердили еще 49 случаев коронавируса, общее количество выросло до 850 человек.

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10:09 - 20 апреля

Украинские медики, которых направили в командировке в Италию, останутся там еще на одну неделю.

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09:39 - 20 апреля

По состоянию на 9.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 20 апреля в Украине 5 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай.

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09:28 - 20 апреля

По состоянию на 09.00 20 апреля: во Львове и Львовской области 253 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

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08:25 - 20 апреля

По состоянию на 19 апреля, 152 украинца лечатся от коронавируса за рубежом, одновременно 50 граждан уже выздоровели.

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08:24 - 20 апреля

В Одесской области 19 апреля в больнице скончался больной коронавирусом медицинский работник.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

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16:54 - 19 апреля

Две монахини заболели коронавирусом в Головчинецком Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине.

Об этом сообщил Хмельницкий городской совет. Будут ли закрывать монастырь на карантин пока неизвестно.

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16:28 - 19 апреля

Сейчас в Украине на коронавирус болеет 358 детей, из них 199 — младше 9 лет.

Лечение каждого ребенка проходит под полным контролем Министерства здравоохранения Украины.

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15:48 - 19 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений.

Зарегистрировали единичные случаи нарушения карантина. В 19 церквях на территории 13 областей зафиксировали чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

Больше всего нарушений — в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

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