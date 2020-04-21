В Украине маловероятны протесты из-за карантина — Покальчук

Карантинные протесты или другие общественные реакции из-за карантина в Украине маловероятны.

Однако попытки расшатать ситуацию в стране будут со стороны России или местных недоброжелателей.

Такое мнение высказал социальный психолог Олег Покальчук. Комментируя протесты в Мичигане из-за карантина, он отметил:

— Где мы, а где тот Мичиган! Я вообще не предвижу каких-то общественных реакций снизу, поскольку общества как такового в классическом смысле слова сейчас не существует, а гражданского и подавно.

Читайте: Лишь 53% киевлян считают угрозу коронавируса реальной — опрос

Олег Покальчук также добавил, что местные чиновники могут попытаться повлиять на людей.

К слову, согласно результатам опроса КМИС, 54% украинцев больше боятся экономических последствий введения карантина, чем самой эпидемии коронавируса.