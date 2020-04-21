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Факти / Україна

В Україні малоймовірні протести через карантин – Покальчук

Карантинні протести або інші суспільні реакції через карантинні обмеження в Україні малоймовірні.

Однак спроби розхитати ситуацію в країні будуть з боку Росії або місцевих недоброзичливців.

Таку думку висловив соціальний психолог Олег Покальчук. Коментуючи протести у Мічигані через карантин, він зазначив:

– Де ми, а де той Мічиган! Я взагалі не передбачаю якихось громадських реакцій знизу, оскільки суспільства як такого в класичному сенсі слова зараз не існує, а громадянського й поготів.

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Олег Покальчук також додав, що місцеві чиновники можуть спробувати повпливати на людей.

До слова, відповідно до результатів опитування КМІСу, 54% українців більше бояться економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж самої епідемії коронавірусу.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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