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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Помощь по безработице на период карантина — Кабмин установил максимум

Кабинет министров утвердил размер, а также порядок предоставления помощи из-за потери работы на период карантина.

Такое постановление правительство приняло на заседании 22 апреля.

Размер пособия устанавливается из расчета две трети тарифной ставки, причем она не может превышать размер официальной минимальной заработной платы, которая составляет 4 723 грн.

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По оценкам Минэкономики в помощи нуждается от 1,4 до 1,7 млн человек.

Месячный объем помощи по частичной безработице для работников из сферы малого и среднего бизнеса на период карантина составит в целом от 6,6 до 8 млрд грн.

Напомним, карантин в Украине решили продлить до 11 мая 2020 года. Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.

Источник: Кабмин

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