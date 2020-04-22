Карантин продовжили до 11 травня

Карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.

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Це обумовлено тим, що Україна поки не пройшла свого піку захворюваності на коронавірус. Науковці прогнозують, що пік нових випадків Covid-19 в день припадатиме на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків – на 3-8 травня.

– Під час ухвалення рішення ми спиралися на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, послаблення карантину в Україні можна очікувати після 12 травня, воно проходитиме у п’ять етапів.

Нагадаємо, 11 березня уряд ввів карантин на всій території України на період до 3 квітня. Крім того, Верховна Рада ухвалила закон про карантин, в якому регламентуються права під час пандемії, а також в ньому передбачені штрафи в разі порушення.

25 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України до 24 квітня.

3 квітня уряд ухвалив рішення про посилення правил карантину з 6 до 24 квітня.