Кабинет министров Украины на период карантина ввел выплату пособия на детей для физических лиц-предпринимателей.
Соответствующее постановление принято с трехдневной доработкой на заседании правительства 22 апреля.
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Помощь получат родители, которые являются физическими лицами-предпринимателями:
- выбрали упрощенную систему налогообложения;
- находится в первой и второй группе плательщиков единого налога;
- уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года или за все месяцы 2019 года после госрегистрации.
Выплата будет предоставляться на каждого ребенка до достижения 10-летнего возраста:
- для детей до шести лет — 1 779 грн;
- для детей от шести до десяти лет — 2 218 грн.
Отмечается, что на выплату такой помощи дополнительная потребность в средствах составит 855 млн грн в месяц.
В правительстве подсчитали, что на получение такой помощи претендует 300 тыс. человек,, а среднемесячный размер выплаты на ребенка составит от 2,8 тыс. до 3 тыс. грн.
Данная выплата будет осуществляться за счет средств Фонда борьбы с коронавирусом.
Как писали Факты ICTV, единовременная выплата пенсионерам и получателям социальной помощи в 1 тыс. грн не будет учитываться при назначении субсидий.