Кабинет министров Украины на период карантина ввел выплату пособия на детей для физических лиц-предпринимателей.

Соответствующее постановление принято с трехдневной доработкой на заседании правительства 22 апреля.

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Помощь получат родители, которые являются физическими лицами-предпринимателями:

выбрали упрощенную систему налогообложения;

находится в первой и второй группе плательщиков единого налога;

уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года или за все месяцы 2019 года после госрегистрации.

Выплата будет предоставляться на каждого ребенка до достижения 10-летнего возраста:

для детей до шести лет — 1 779 грн;

для детей от шести до десяти лет — 2 218 грн.

Отмечается, что на выплату такой помощи дополнительная потребность в средствах составит 855 млн грн в месяц.

В правительстве подсчитали, что на получение такой помощи претендует 300 тыс. человек,, а среднемесячный размер выплаты на ребенка составит от 2,8 тыс. до 3 тыс. грн.

Данная выплата будет осуществляться за счет средств Фонда борьбы с коронавирусом.

Как писали Факты ICTV, единовременная выплата пенсионерам и получателям социальной помощи в 1 тыс. грн не будет учитываться при назначении субсидий.