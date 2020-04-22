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Факты / Украина / Бизнес и финансы

ФПЛ первой и второй групп получат помощь на детей — постановление Кабмина

Кабинет министров Украины на период карантина ввел выплату пособия на детей для физических лиц-предпринимателей.

Соответствующее постановление принято с трехдневной доработкой на заседании правительства 22 апреля.

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Помощь получат родители, которые являются физическими лицами-предпринимателями:

  • выбрали упрощенную систему налогообложения;
  • находится в первой и второй группе плательщиков единого налога;
  • уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года или за все месяцы 2019 года после госрегистрации.

Выплата будет предоставляться на каждого ребенка до достижения 10-летнего возраста:

  • для детей до шести лет — 1 779 грн;
  • для детей от шести до десяти лет — 2 218 грн.

Отмечается, что на выплату такой помощи дополнительная потребность в средствах составит  855 млн грн в месяц.

В правительстве подсчитали, что на получение такой помощи претендует 300 тыс. человек,, а среднемесячный размер выплаты на ребенка составит от 2,8 тыс.  до 3 тыс. грн.

Данная выплата будет осуществляться за счет средств Фонда борьбы с коронавирусом.

Как писали Факты ICTV, единовременная выплата пенсионерам и получателям социальной помощи в 1 тыс. грн не будет учитываться при назначении субсидий.

Источник: Кабмин

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