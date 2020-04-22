PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Допомога по безробіттю на період карантину – Кабмін встановив максимум

Кабінет міністрів затвердив розмір, а також порядок надання допомоги через втрату роботи на період карантину.

Таку постанову уряд ухвалив на засіданні 22 квітня.

Розмір допомоги встановлюється з розрахунку дві третини від тарифної ставки, причому вона не може перевищувати розмір офіційної мінімальної заробітної плати, який становить 4 723 грн.

Читайте: ФОПи першої і другої груп отримають допомогу на дітей – постанова Кабміну

За оцінками Мінекономіки, допомоги потребує від 1,4 до 1,7 млн осіб.

Місячний обсяг допомоги з часткового безробіття для працівників зі сфери малого і середнього бізнесу на період карантину становитиме загалом від 6,6 до 8 млрд грн.

Нагадаємо, карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.

Джерело: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка