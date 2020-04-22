В самую трудную ситуацию во время карантина попал малый и средний бизнес, которому в буквальном смысле приходится выживать в этих условиях.

Ему приходится не только соблюдать карантин, но и искать пути для того, чтобы не “сдуться” за этот период.

В новых реалиях необходимо уметь быстро адаптироваться и учиться.

В интервью Фактам ICTV специалист по продвижению предприятий Программы ООН по восстановлению и развитию мира Олег Чанкотадзе рассказал, какая поддержка нужна бизнесу, как переходить в онлайн, и на чем сосредоточиться во время карантина.

— Программа ООН по восстановлению и развитию мира — это программа ООН, которая реализуется на востоке Украины четырьмя агентствами ООН. Ее поддерживают 12 международных доноров. Это — ЕС, Европейский инвестиционный банк, правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.

Я работаю напрямую в программе, которая занимается экономическим восстановлением и восстановлением важной инфраструктуры. И в этом направлении поддержка бизнеса, микро, малых и средних предприятий является ключевой.

Мое направление — это продвижение и популяризация предпринимательства, в рамках которой я занимаюсь, в частности онлайн-образованием для предпринимателей, созданием новых механизмов для получения современных знаний развития бизнеса.

— Как бизнес сейчас может “спастись”?

— Поскольку наши целевые бизнесы — это микро и малые предприятия, они продавали свои товары, как правило, офлайн.

Как вы понимаете, нужно искать пути перевода в онлайн. Не у всех есть такие инструменты, как онлайн-магазины, или даже страницы в соцсетях, где они могут получить заказ, продавать и доставлять свои товары. Мы запустили такую ​​инициативу создания интернет-магазинов для наших предприятий.

Пока начинаем с 20, но потом будет больше. Это такой первый шаг на вызовы, которые есть. Параллельно мы запустили онлайн-тренинги по тому, как собственноручно проводить элементарные продажи онлайн. Например, через соцсети.

Более того, есть специализированная консалтинговая компания, предоставляющая профессиональные консультационные услуги всем грантерам. Это компания нанята нашей программой и там наши предприниматели могут ставить все вопросы, которые имеют, а также обращаться со всеми проблемами.

Мы постоянно развиваем спектр нашей деятельности. У нас есть понимание, что когда это все закончится и бизнес снова выйдет в офлайн, бизнес продолжит работать, откроются магазины, кафе.

В начале апреля появился еще один грантовый конкурс в поддержку бизнеса. Уже принимаются онлайн-заявки в виде бизнес-планов. Планируется провести еще два подобных конкурса: один в середине лета, а один — в конце.

Мы планируем, что во время карантина пройдет первый конкурс, после — второй, а уже в конце лета-начале осени — третий конкурс грантов.

— Есть ли возможность у бизнеса учиться онлайн? Есть ли специализированный онлайн-курс на время карантина?

— С 2015 года мы проводили каждый квартал офлайн-тренинги по развитию бизнеса, правильного написания бизнес-планов и подачи их на конкурсы, по тому, как правильно привлекать инвестиции, презентовать свои идеи, рекламировать свой бизнес и тому подобное.

Таким образом с 2015 года около 9 тыс. человек прошли наши тренинги. И потом родилась идея переходить в онлайн, ведь много людей, которые регистрировались, не смогли принять участие в тренингах.

Мы считаем, что знания и образование должны быть для всех доступными. Интернет есть почти у всех. Поэтому была необходимость в том, чтобы в интересный и креативный способ цифровизировать наши тренинги и перевести обучение в онлайн. Так родилась идея платформы. И это совпало как раз с пандемией коронавируса, хотя платформа была задумана еще до кризиса. Но так случилось, что ее презентация состоялась во время карантина.

Специализированные курсы действительно есть. Прежде всего, это короткий мастер-класс по тому, как перевести продажи в онлайн, это мастер класс, на нашей платформе. Мы его очень быстро записали с действующим предпринимателем, которая занимается именно диджитал бизнесом и у нее есть услуги для предпринимателей как консультационные, так и по разработке механизмов оцифровки бизнеса.

Также мы стараемся рассказывать о кризисном менеджменте. Как правильно реагировать на кризис, как правильно работать с персоналом, как правильно контактировать со своей аудиторией — потребителями, клиентами и тому подобное. Это нужно для того, чтобы не потерять их сейчас. Чтобы они оставались с бизнесом или потом возвращались к сотрудничеству, к работе после карантина.

— Что нужно делать бизнесу во время карантина?

— Во-первых, это вопросы, связанные с соблюдением режима карантина. В этих условиях максимально быстро переводить свою деятельность онлайн, если это возможно.

Здесь важно комуницировать правильно со своими клиентами, которые уже есть вокруг бизнеса, постоянно иметь с ними связь и сохранить их.

Люди должны держать связь друг с другом. Это такой совет, который касается всех бизнесов.

Если брать более практические советы, то бизнесу необходимо договариваться по арендуемым помещениям (если они есть) с владельцами, минимизировать затраты, если это возможно. Договариваться с банками, кредитными учреждениями и т. д. для отсрочки платежей. Некоторые бизнесы сейчас делают очень креативно. Например, они продают ваучеры на услуги в будущем. Они сейчас достаточно дешевые, а в спокойные времена эти услуги могут быть дорогими. Поэтому это возможность сделать такие фьючерсы на будущие услуги или товары.

— Что необходимо после карантина?

— Первое, что мы планируем в рамках нашей деятельности — это сделать комплексную оценку последствий карантина и кризиса на востоке Украины. Сейчас разрабатывается документ, техническое задание, чтобы снять специалистов.

На основе этого мы будем делать корректировку своей деятельности. Ситуация будет другая, наверное, будут экономические проблемы и мы должны приспосабливаться к этому.

Для бизнеса очень важно иметь капитал для восстановления, для кого-то для старта с нуля.

Здесь наш грантовый конкурс, который мы планируем, пригодится. Вот этот капитал станет толчком для восстановления. Это не очень большая сумма, но для микробизнеса — достаточно весомый вклад.

Конечно необходимо прибегать к диджитализации любого бизнеса, любой услуги, которая будет предоставляться. Мне кажется, парадигма уже меняется и предприниматели это понимают.

Ранее была мысль, что мы будем “по старинке” вести этот бизнес face to face, офлайн. Сейчас, мне кажется, бизнес будет диверсифицироваться и больше учиться.

— Какая поддержка важна во время и после карантина?

— Дешевые кредиты — это очень важно. Грантовая поддержка очень важна, ведь есть бизнесы, которые не могут даже дешевые кредиты себе позволить. Или грант, как стартовая точка, а затем уже дешевый кредит, что также является действенной комбинацией. Многие страны пересматривают те основы, которые были в законодательстве десятилетиями для того, чтобы выйти из кризиса.

Необходима грантовая, кредитная, краудфандинговая поддержка, а также гибкое финансирование и доступ к дешевым ресурсам, к знаниям. Это — простые вещи, которые мы слышим, о которых читаем каждый день.

100-процентно такая поддержка потребуется и после выхода из карантина. Поэтому мы и планируем вышеназванные грантовые конкурсы, которые пройдут во время и после карантина.

Если говорить конкретно о денежном измерении, то на 2020 год у нас грантовый пул — около $4 млн.

Общался Владислав Бомбела