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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
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Головне – навчання і підтримка. Що робити бізнесу під час карантину

У найскрутнішу ситуацію під час карантину потрапив малий і середній бізнес, якому в буквальному сенсі доводиться виживати в цих умовах.

Йому доводиться не тільки дотримуватися карантинних обмежень, але й шукати шляхи для того, щоб не “здутися” за цей період.

У нових реаліях потрібно вміти швидко адаптуватися і навчатися.

В інтерв’ю Фактам ICTV спеціаліст з промоції підприємств Програми ООН з відновлення і розбудови миру Олег Чанкотадзе розповів, яка підтримка потрібна бізнесу, як переходити в онлайн, і на чому зосередитися під час карантину.

Олег Чанкотадзе

– Програма ООН із відновлення і розбудови миру – це програма ООН, яка реалізовується на сході України чотирма агентствами ООН. Її підтримують 12 міжнародних партнерів. Це – ЄС, Європейський інвестиційний банк, уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Я працюю напряму у програмі, яка займається економічним відновленням та відбудовою важливої інфраструктури. І в цьому напрямі підтримка бізнесу, мікро, малих та середніх підприємств є ключовою.

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Мій напрям – це промоція і популяризація підприємництва, в рамках якої я займаюся, зокрема онлайн-освітою для підприємців, створенням нових механізмів для отримання сучасних знань розвитку бізнесу.

– Як бізнес нині може “врятуватися”?

– Оскільки наші цільові бізнеси – це мікро та малі підприємства, вони продавали свої товари зазвичай офлайн.

Як ви розумієте, потрібно шукати шляхи переведення в онлайн. Не у всіх є такі інструменти, як онлайн-магазини, чи навіть сторінки у соцмережах, де вони можуть отримати замовлення, продавати та доставляти свої товари. Ми запустили таку ініціативу створення онлайн-магазинів для наших підприємств.

Поки починаємо з 20, але потім буде більше. Це такий перший крок на виклики, які є. Паралельно ми запустили онлайн-тренінги з того, як власноруч проводити елементарні  продажі онлайн. Наприклад, через соцмережі.

Навіть більше, є спеціалізована консалтингова компанія, яка надає фахові консультаційні послуги всім грантерам. Це компанія найнята нашою програмою і там наші підприємці можуть ставити всі запитання, які мають, а також звертатися з усіма проблемами.

Ми постійно розвиваємо спектр нашої діяльності. В нас є розуміння, що колись це все закінчиться і бізнес знову вийде в офлайн, бізнес почне працювати, відкриються магазини, кафе.

На початку квітня з’явився ще один грантовий конкурс на підтримку бізнесу. Вже приймаються онлайн-заявки у вигляді бізнес-планів. Планується провести ще два подібні конкурси: один в середині літа, а один – наприкінці.

Ми плануємо, що під час карантину пройде перший конкурс, після – другий, а вже наприкінці літа-початку осені – третій конкурс грантів.

– Чи є можливість у бізнесу навчатися онлайн? Чи є спеціалізований онлайн-курс на час карантину?

– З 2015 року ми проводили щокварталу офлайн-тренінги з розвитку бізнесу, правильного написання бізнес-планів та подавання їх на конкурси, з того, як правильно залучати інвестиції, презентувати свої ідеї, рекламувати свій бізнес тощо.

Таким чином з 2015 року близько 9 тис. осіб пройшли наші тренінги. І потім народилася ідея переходити в онлайн, адже багато людей, які реєструвалися, не змогли взяти участь в тренінгах.

Ми вважаємо, що знання і освіта мають бути для всіх доступними. Інтернет є майже у всіх. Тому була необхідність у тому, щоб у такий цікавий та креативний спосіб цифровізувати наші тренінги та перевести навчання в онлайн.

Так народилася ідея платформи. І це збіглося якраз з пандемією коронавірусу, хоча платформа була задумана ще до кризи. Але так сталося, що її презентація відбулася під час карантину.

Бізнес тренінг

Спеціалізовані курси справді є. Перш за все, це короткий майстер-клас з того, як перевести продажі в онлайн, це майстер клас, який є на нашій платформі. Ми його дуже швидко записали з жінкою-підприємцем, яка займається саме діджитал бізнесом і має послуги для підприємців як консультаційні, так і з розроблення механізмів оцифрування бізнесу.

Також ми намагаємося розповідати про кризовий менеджмент. Як правильно реагувати на кризу, як правильно працювати з персоналом, як правильно контактувати зі своєю аудиторією – споживачами, клієнтами тощо. Це потрібно для того, щоб не втратити їх зараз. Щоб вони залишалися з бізнесом або потім поверталися до співпраці, до роботи після карантину.

– Що потрібно робити бізнесу під час карантину?

– По-перше, це питання, пов’язані з дотриманням режиму карантину. В цих умовах максимально швидко переводити свою діяльність онлайн, якщо це можливо.

Тут важливо комунікувати правильно зі своїми клієнтами, які вже є навколо бізнесу, постійно мати з ними зв’язок та зберегти їх.

Люди мають тримати зв’язок один з іншим. Це така порада, яка стосується всіх бізнесів.

Якщо брати більш практичні поради, то бізнесу необхідно домовлятися щодо орендованих приміщень (якщо вони є) з власникам, мінімізувати витрати, якщо це можливо. Домовлятися з банками, кредитними установами тощо для відстрочки платежів.

Деякі бізнеси зараз роблять дуже креативно. Наприклад, вони продають ваучери на послуги у майбутньому. Вони зараз досить дешеві, а в спокійні часи ці послуги можуть бути дорогими. Тому це можливість зробити такі ф’ючерси на майбутні послуги або товари.

– Що необхідно після карантину?

– Перше, що ми плануємо в рамках нашої діяльності – це зробити комплексну оцінку наслідків карантину і кризи на сході України. Зараз розробляється документ, технічне завдання, щоб винайняти фахівців.

На основі цього ми робитимемо коригування своєї діяльності. Ситуація буде інша, напевне, будуть економічні проблеми і ми маємо пристосовуватися до цього.

Бізнес

Для бізнесу дуже важливо мати капітал для відновлення, для когось для старту з нуля.

Тут наш грантовий конкурс, який ми плануємо, стане у нагоді. Ось цей капітал стане поштовхом для відновлення. Це не дуже велика сума, але для мікробізнесу – досить вагомий внесок.

Звичайно необхідно вдаватися до діджиталізації будь-якого бізнесу, будь-якої послуги, яка надаватиметься. Мені здається, парадигма вже змінюється і підприємці це розуміють.

Раніше була думка, що ми “по старинке” вестимемо цей бізнес face to face, офлайн. Зараз, мені здається, бізнес диверсифікуватиметься і більше навчатиметься.

– Яка підтримка важлива під час і після карантину?

– Дешеві кредити – це дуже важливо. Грантова підтримка дуже важлива, адже є бізнеси, які не можуть навіть дешеві кредити собі дозволити. Або грант, як стартова точка, а потім вже дешевий кредит, що також є дієвою комбінацією.

Багато країн передивляються ті основи, які були в законодавстві десятиріччями для того, щоб вийти з кризи.

Необхідна грантова, кредитна, краудфандингова підтримка, а також гнучке фінансування і доступ до дешевих ресурсів, до знань. Це – прості речі , які ми чуємо, про які читаємо щодня.

100-відсотково така підтримка знадобиться і після виходу з карантину. Тому ми і плануємо вищеназвані грантові конкурси, які відбуватимуться під час і після карантину.

Якщо казати конкретно про грошовий вимір, то на 2020 рік у нас грантовий пул – близько $4 млн.

Спілкувався Владислав Бомбела

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