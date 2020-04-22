У найскрутнішу ситуацію під час карантину потрапив малий і середній бізнес, якому в буквальному сенсі доводиться виживати в цих умовах.

Йому доводиться не тільки дотримуватися карантинних обмежень, але й шукати шляхи для того, щоб не “здутися” за цей період.

У нових реаліях потрібно вміти швидко адаптуватися і навчатися.

В інтерв’ю Фактам ICTV спеціаліст з промоції підприємств Програми ООН з відновлення і розбудови миру Олег Чанкотадзе розповів, яка підтримка потрібна бізнесу, як переходити в онлайн, і на чому зосередитися під час карантину.

– Програма ООН із відновлення і розбудови миру – це програма ООН, яка реалізовується на сході України чотирма агентствами ООН. Її підтримують 12 міжнародних партнерів. Це – ЄС, Європейський інвестиційний банк, уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Я працюю напряму у програмі, яка займається економічним відновленням та відбудовою важливої інфраструктури. І в цьому напрямі підтримка бізнесу, мікро, малих та середніх підприємств є ключовою.

Мій напрям – це промоція і популяризація підприємництва, в рамках якої я займаюся, зокрема онлайн-освітою для підприємців, створенням нових механізмів для отримання сучасних знань розвитку бізнесу.

– Як бізнес нині може “врятуватися”?

– Оскільки наші цільові бізнеси – це мікро та малі підприємства, вони продавали свої товари зазвичай офлайн.

Як ви розумієте, потрібно шукати шляхи переведення в онлайн. Не у всіх є такі інструменти, як онлайн-магазини, чи навіть сторінки у соцмережах, де вони можуть отримати замовлення, продавати та доставляти свої товари. Ми запустили таку ініціативу створення онлайн-магазинів для наших підприємств.

Поки починаємо з 20, але потім буде більше. Це такий перший крок на виклики, які є. Паралельно ми запустили онлайн-тренінги з того, як власноруч проводити елементарні продажі онлайн. Наприклад, через соцмережі.

Навіть більше, є спеціалізована консалтингова компанія, яка надає фахові консультаційні послуги всім грантерам. Це компанія найнята нашою програмою і там наші підприємці можуть ставити всі запитання, які мають, а також звертатися з усіма проблемами.

Ми постійно розвиваємо спектр нашої діяльності. В нас є розуміння, що колись це все закінчиться і бізнес знову вийде в офлайн, бізнес почне працювати, відкриються магазини, кафе.

На початку квітня з’явився ще один грантовий конкурс на підтримку бізнесу. Вже приймаються онлайн-заявки у вигляді бізнес-планів. Планується провести ще два подібні конкурси: один в середині літа, а один – наприкінці.

Ми плануємо, що під час карантину пройде перший конкурс, після – другий, а вже наприкінці літа-початку осені – третій конкурс грантів.

– Чи є можливість у бізнесу навчатися онлайн? Чи є спеціалізований онлайн-курс на час карантину?

– З 2015 року ми проводили щокварталу офлайн-тренінги з розвитку бізнесу, правильного написання бізнес-планів та подавання їх на конкурси, з того, як правильно залучати інвестиції, презентувати свої ідеї, рекламувати свій бізнес тощо.

Таким чином з 2015 року близько 9 тис. осіб пройшли наші тренінги. І потім народилася ідея переходити в онлайн, адже багато людей, які реєструвалися, не змогли взяти участь в тренінгах.

Ми вважаємо, що знання і освіта мають бути для всіх доступними. Інтернет є майже у всіх. Тому була необхідність у тому, щоб у такий цікавий та креативний спосіб цифровізувати наші тренінги та перевести навчання в онлайн. Так народилася ідея платформи. І це збіглося якраз з пандемією коронавірусу, хоча платформа була задумана ще до кризи. Але так сталося, що її презентація відбулася під час карантину.

Спеціалізовані курси справді є. Перш за все, це короткий майстер-клас з того, як перевести продажі в онлайн, це майстер клас, який є на нашій платформі. Ми його дуже швидко записали з жінкою-підприємцем, яка займається саме діджитал бізнесом і має послуги для підприємців як консультаційні, так і з розроблення механізмів оцифрування бізнесу.

Також ми намагаємося розповідати про кризовий менеджмент. Як правильно реагувати на кризу, як правильно працювати з персоналом, як правильно контактувати зі своєю аудиторією – споживачами, клієнтами тощо. Це потрібно для того, щоб не втратити їх зараз. Щоб вони залишалися з бізнесом або потім поверталися до співпраці, до роботи після карантину.

– Що потрібно робити бізнесу під час карантину?

– По-перше, це питання, пов’язані з дотриманням режиму карантину. В цих умовах максимально швидко переводити свою діяльність онлайн, якщо це можливо.

Тут важливо комунікувати правильно зі своїми клієнтами, які вже є навколо бізнесу, постійно мати з ними зв’язок та зберегти їх.

Люди мають тримати зв’язок один з іншим. Це така порада, яка стосується всіх бізнесів.

Якщо брати більш практичні поради, то бізнесу необхідно домовлятися щодо орендованих приміщень (якщо вони є) з власникам, мінімізувати витрати, якщо це можливо. Домовлятися з банками, кредитними установами тощо для відстрочки платежів. Деякі бізнеси зараз роблять дуже креативно. Наприклад, вони продають ваучери на послуги у майбутньому. Вони зараз досить дешеві, а в спокійні часи ці послуги можуть бути дорогими. Тому це можливість зробити такі ф’ючерси на майбутні послуги або товари.

– Що необхідно після карантину?

– Перше, що ми плануємо в рамках нашої діяльності – це зробити комплексну оцінку наслідків карантину і кризи на сході України. Зараз розробляється документ, технічне завдання, щоб винайняти фахівців.

На основі цього ми робитимемо коригування своєї діяльності. Ситуація буде інша, напевне, будуть економічні проблеми і ми маємо пристосовуватися до цього.

Для бізнесу дуже важливо мати капітал для відновлення, для когось для старту з нуля.

Тут наш грантовий конкурс, який ми плануємо, стане у нагоді. Ось цей капітал стане поштовхом для відновлення. Це не дуже велика сума, але для мікробізнесу – досить вагомий внесок.

Звичайно необхідно вдаватися до діджиталізації будь-якого бізнесу, будь-якої послуги, яка надаватиметься. Мені здається, парадигма вже змінюється і підприємці це розуміють.

Раніше була думка, що ми “по старинке” вестимемо цей бізнес face to face, офлайн. Зараз, мені здається, бізнес диверсифікуватиметься і більше навчатиметься.

– Яка підтримка важлива під час і після карантину?

– Дешеві кредити – це дуже важливо. Грантова підтримка дуже важлива, адже є бізнеси, які не можуть навіть дешеві кредити собі дозволити. Або грант, як стартова точка, а потім вже дешевий кредит, що також є дієвою комбінацією. Багато країн передивляються ті основи, які були в законодавстві десятиріччями для того, щоб вийти з кризи.

Необхідна грантова, кредитна, краудфандингова підтримка, а також гнучке фінансування і доступ до дешевих ресурсів, до знань. Це – прості речі , які ми чуємо, про які читаємо щодня.

100-відсотково така підтримка знадобиться і після виходу з карантину. Тому ми і плануємо вищеназвані грантові конкурси, які відбуватимуться під час і після карантину.

Якщо казати конкретно про грошовий вимір, то на 2020 рік у нас грантовий пул – близько $4 млн.

Спілкувався Владислав Бомбела