Зеленский: За год президентства много к чему руки не дошли, но дойдут

Владимир Зеленский заявил, что за год президентства еще не многое успел сделать.

— Я думаю, что, возможно, буду единственным человеком, который является президентом страны, и который готов говорить откровенно, что, вот, у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали, — сказал Зеленский.

Также он добавил, что во время предвыборной кампании каждый день проживал как год.

— Можно проанализировать, давайте об этом поговорим, что не сделано, почему. Много чего не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут, — добавил Зеленский.

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Фильм Год президентства Зеленского можно увидеть в эфире в 20.20, а также на YouTube канале ICTV.

К слову, президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 глав администраций и назначил 6 новых.